Incendio en Las Malvinas: ¿por qué no se tapiaron las puertas de la galería clausurada? [VIDEO]

El incendio en Las Malvinas, sin dudas, ha sido la consecuencia de una serie de negligencias y errores por parte de distintos frentes. En este marco, son muchas las entidades que fueron blanco de las críticas por presuntamente no realizar un trabajo adecuado.



Una de estas es la Municipalidad de Lima, la cual ha denunciado al gerente de la galería Nicolini por el incendio en Las Malvinas. El gerente de Fiscalización de la entidad, Cristian Rosenthal, salió al frente para dar unas explicaciones y así entender cómo son los procedimientos, y la forma en que algunos comerciantes tratan de 'sacarle la vuelta' a las normas.



Fue así que Rosenthal explicó el motivo por el que no se tapiaron las puertas del predio donde comenzó el incendio en Las Malvinas. Según mencionó, ello solo se puede hacer cuando el inmueble tiene constante ingreso de clientes, figura que es distinta a la galería Nicolini.



Por otro lado, el incendio en Las Malvinas estaría lejos de terminar ya que el fuego se ha reavivado en constantes oportunidades. El trabajo de los bomberos todavía no está concluido, algo que le seguirá una inspección fiscal y policial a la galería Nicolini.