El incendio en la galería ‘La Cochera’, ubicada en inmediaciones de Mesa Redonda, ha dejado hasta el momento unos 20 negocios afectados y una persona herida pero lo que más llama la atención es que esta es la tercera vez que se registra allí un siniestro.



Con tremendos antecedentes, ¿cómo es posible que un lugar tan peligroso en el que se vende material altamente inflamable continúe operando? La respuesta es sencilla: cumple con todas las medidas de seguridad requeridas por la Municipalidad de Lima.



Mario Casaretto, subgerente de Defensa Civil de la Municipalidad de Lima, indicó que la galería ‘La Cochera’ cuenta con un gabinete contra incendios, extintores y señalética pero la mayoría de problemas se registran cuando cierran sus puertas.



“Uno no sabe si modifican sus infraestructuras y el almacenamiento de productos. Eso no se puede verificar cuando lamentablemente el certificado está otorgado y la tienda está cerrada”, señaló un preocupado Casaretto a Canal N.



En ese sentido, el representante de la Municipalidad de Lima señaló que el trabajo de fiscalización en la zona de Mesa Redonda es constante y ello se puede ver en los operativos en los que cierran locales que no reúnen las condiciones de seguridad pertinentes.



Galería 'La Cochera' cumplía con todas las medidas de seguridad pero esta es la tercera vez que se incendia. ¿Qué pasó?

BOMBEROS DAN SU BALANCE

El comandante general del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, César Leigh Arias, informó que el incendio ha sido controlado en un 80% hasta el momento gracias al trabajo de 165 hombres de rojo y 33 unidades procedentes de Lima, Callao y Lima Norte.



Sin embargo, Leigh Arias se mostró preocupado por el hacinamiento que existe en el interior de las galerías de Mesa Redonda, donde el espacio para transitar debería tener como mínimo 1.20 metros, condición que no se cumple.

Incendio en galería 'La Cochera' dejó un herido por inhalación de humo

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.