Incendio por motín en Maranguita: Hay cuatro educadores retenidos por internos [VIDEO]

Si bien el incendio de esta tarde en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como ‘Maranguita’, ya está controlado, el motín de los internos que lo provocó todavía está lejos de terminar.



Gustavo Campos, gerente de Centros Juveniles del Poder Judicial, informó a Canal N que hay cuatro educadores retenidos por los internos de dos patios de ‘Maranguita’ pero que algunos ya depusieron su medida de fuerza y piden la presencia de un fiscal.



El representante del Poder Judicial indicó que los internos amotinados de ‘Maranguita’ reclaman tres puntos: la revisión excesiva de las visitas, mala alimentación y que no se les permita hacer una fiesta por el Día de la Juventud.



“Ya se ha controlado el tema. Estamos esperando a la fiscalía que se haga presente en el Centro Juvenil para hacer el ingreso porque los mismos jóvenes han pedido la presencia del fiscal para garantizar su integridad”, indicó Campos.



Hay cuatro educadores retenidos en motín de internos en Maranguita

Sobre el trascendido de que habría un interno herido, Gustavo Campos dijo que hasta el momento no hay ninguno y que eso ya ha sido comprobado por los bomberos, el serenazgo de San Miguel y la Policía Nacional presente en el lugar.



“Los muchachos de uno de los patios nos han mostrado a los educadores retenidos, que están en buen estado de salud. Los del otro patio todavía no los muestran y estamos dialogando con ellos para que depongan su actitud”, dijo.



“Ya uno de los patios va a deponer su actitud y están exigiendo la presencia de la fiscalía, que es lo correcto. Nosotros tampoco podemos entrar sin la presencia de la fiscalía”, agregó Campos, reiterando a los familiares de los internos que no hay heridos.

Incendio en Maranguita

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.