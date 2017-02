5 acciones que toda persona debe tomar en un incendio

Durante el 2016, las estadísticas del Cuerpo General de Bomberos del Perú registraron un total de 5 mil 499 incendios solo en Lima y Callao. Para este año, la cifra es alarmante y constante: al cierre de enero, la capital ha sufrido ya cerca de 530 incendios.



En ese sentido, ¿Qué postura hay que asumir en un desastre de este tipo? Al respecto, el Dr. Santiago Valero Álamo, docente de la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad César Vallejo, indica que, la gente no actúa inmediatamente y hasta puede entrar en pánico.



A raíz de esto, Valero Álamo apunta que las acciones para resguardarse en un incendio deben ser inmediatas. Aquí nos brinda algunas recomendaciones:

1. Es recomendable siempre tener a la mano un extintor con PQS (Polvo Químico Seco). Estos oscilan entre los 30 y 150 nuevos soles. En la medida de lo posible, instalar sensores de humo.



2. Si es parte del siniestro, salga del espacio en donde se encuentre gateando. Nunca hay que estar de pie pues el humo de cualquier tipo es tóxico. Si se ubica en planta alta, no utilice por nada los asesores, que todo desplazamiento sea por las escaleras, de forma pausada y ordenada.



3. Si el incendio es de noche, no prenda las luces, su uso podría incrementar la intensidad del problema. Además, nunca sobrecargue los tomacorrientes. Y si no está en casa, desenchufe todos los artefactos.

4. Tome muy en cuenta los simulacros de evacuación. Su objetivo es psicológico y sirven para que las personas actúen eficientemente durante un desastre.



5. Finalmente, así sea pequeño el problema es recomendable llamar al Cuerpo General de Bomberos del Perú (número 116 desde cualquier teléfono). Es mejor prevenir, nunca se sabe en qué momento todo se puede salir de control.



Los incendios son la primera y más común amenaza de la seguridad humana. No solo cobran cuantiosas pérdidas económicas, sino también lo hace con las vidas, tal y como lo ha sido en los últimos meses.