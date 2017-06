Incendio en Las Malvinas: “Atrapen a los asesinos”, piden familiares de atrapados [VIDEO]

Las esperanzas de hallar con vida a Jorge Luis Huamán Villalobos (19) y Jovi Herrera Alania (20) prácticamente se terminaron. Sus familiares los dan por muertos y, con carteles en mano, llegaron a los alrededor de la galería Nicolini, en Las Malvinas, totalmente destruida por el fuego, exigiendo justicia.



“Atrapen a los asesinos”, “Pedimos justicia” y “Encierren a los culpables”, exigían a gritos.



Los jóvenes eran encerrados con candado en uno de los módulos tipo ‘containers’ de los pisos superiores de la galería, donde trabajaban por 20 soles diarios.



“¡Si tenemos que morir, acá moriremos. Queremos que la fiscal venga, nos dé la cara y diga cuándo vamos a entrar a reconocer a nuestros hijos. No nos vamos a mover!”, gritaban las madres de Jorge Luis Huamán y Jovi Herrera, desaparecidos tras el incontrolable incendio que se inició el último jueves y que continuaba hasta ayer.



Ambas familias y su abogado Miguel Sánchez, llegaron a las 6 de la mañana a la Plaza Castilla, donde el cerco policial no los dejó avanzar. Debían esperar a la fiscal de turno para que los deje ingresar a la zona del desastre.



“Mi hijo me había contado que trabajaba encerrado, no le creía y me decía: “No, mamá, es mentira”, porque sabía que yo siempre me alteraba y enfermaba. A veces trabajaba 15 días y llegaba a la casa con 50 soles, le preguntaba si solo eso le habían pagado y me decía: ‘No, mamá, el lunes nos van a completar’ y nunca le pagaban, lo ‘cerraban’ (no le pagaban) con el dinero”, dijo llorando Bertha Villalobos, madre de Jorge Luis.



Junto a las familias había dos muchachos de 16 y 17 años, quienes laboraron con Jorge Luis y Jovi.



“Trabajaban cuatro muchachos por container y, como era ilegal, los encerraban. Muchas veces nos pidieron que les llevemos agua y botellas de plástico para que orinen. A los fluorescentes les quitaban los sellos de la marca china y les ponían sello de una marca conocida”, dijeron.

ES UN HORNO

En la madrugada de ayer, el fuego se reavivó, pero los bomberos recuperaron terreno poco después.



Por la mañana, Alejandro León, jefe departamental de bomberos Lima Centro, informó: “El fuego se ha controlado en un 100 % en el primer piso; en un 90 % en el segundo, donde hay una temperatura de 200 grados; y en un 50 % en el tercero y los aires, donde hay 250 grados”.



“Hay alta temperatura y abundante humo en todo el inmueble. Hemos llegado a la zona donde están las estructuras metálicas, pero no al sitio donde están los jóvenes”, aclaró.

Precisó que cuando lleguen no cortarán los contenedores por recomendación de la Fiscalía y Policía, ya que son elementos de prueba.



La tarde de ayer, las llamas se reavivaron en el tercer piso y hubo explosiones.



PROPIETARIOS

Ayer se conoció que los presuntos dueños de la parte de la azotea donde están los contenedores serían los esposos José Fabián y Rocío Depaz, quienes lo adquirieron en el 2016. Ellos serían entrevistados por la policía, pues habría trascendido que alquilaron el espacio a terceros. “En el primer piso están las ferreterías de la galería Nicolini. El segundo y tercero son almacenes de la empresa JPEG S.A.C., cuyos dueños vendieron partes de los aires a varias personas”, precisó una fuente policial.





(M. Rochabrum / J. Yucra)