¿Cuándo puedo pedir una indemnización por un mal producto o servicio? Indecopi te explica tus derechos como consumidor

¿Alguna vez has comprado un mal producto o recibido un mal servicio y no sabes qué más puedes hacer aparte de reclamarle a viva voz al proveedor? Pues el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) te recuerda cuáles son los opciones que tienes como consumidor para lograr el cambio de la mercancía, la devolución de tu dinero y, en algunos casos, hasta una indemnización.



Maria del Carmen Perea, funcionaria de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi, explicó a Gestión que el primer paso a considerar por el cliente es el recurrir al proveedor para brindarle la oportunidad de solucionar el problema con su producto o servicio.



En caso ambas partes no logren llegar a un acuerdo, el Indecopi pone a su disposición del consumidor la opción de presentar reclamo o una denuncia, trámite gratuito que puede hacerse a través de su página web institucional, por correo electrónico, vía telefónica o haciendo uso del aplicativo móvil oficial disponible en la Google Play Store.



Pero, ¿en qué se diferencia un reclamo a una denuncia? Pues en la primera opción Indecopi fomentará que el proveedor y el consumidor lleguen a un acuerdo para solucionar el problema, mientras que en la segunda está facultado para imponer una sanción que puede ir desde una amonestación de oficio hasta una multa equivalente a 450 UIT (¡1 millón 822 mil 500 soles!), además de una serie de medidas correctivas.



¿Y en qué caso un consumidor puede recibir una indemnización por un producto o servicio que no cumple con sus expectativas? Pues la funcionaria de Indecopi aclara que para ello se debe recurrir al Poder Judicial, ya que su institución no está facultada para ordenarlas. Sin embargo, precisa que sí puede ordenar medidas correctivas como, por ejemplo, la devolución del dinero o el cambio del producto dependiendo de la situación.

QUE NO SE TE PASE

