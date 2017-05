¡Ni una menos! La Policía Nacional intervino ayer al chatarrero Rolando Saavedra Pari (44), acusado de intentar sacar los ojos a su esposa Fabiana Mamani Apaza (38), utilizando un taladro, en la provincia de Caylloma, Arequipa.



Tras permanecer detenido dos horas en la comisaría de El Pedregal, el fiscal de turno de Majes autorizó su liberación en calidad de citado. El motivo fue porque no existe evidencia del ataque pues la agraviada no se sometió al examen del médico legista y acudió de emergencia a un hospital.



Fabiana Mamani Apaza fue atacada la madrugada del viernes cuando dormía en su casa ubicada en el módulo A, lote 13, en Majes (Caylloma). El hecho fue presenciado por el hijo de ambos. El motivo de la agresión habría sido una supuesta infidelidad.



La intervención de Rolando Saavedra Pari ocurrió cuando los agentes de la referida delegación policial lo encontraron merodeando por ese inmueble.



“LA ESTOY AYUDANDO”

Según la Policía Nacional, el agresor sostuvo que “no lo hice intencionalmente, me arrepiento. Me mordió el dedo y no sé cómo agarré el taladro. La estoy ayudando y le mandé 1500 soles para las medicinas”. Asimismo, afirmó que “ella dice que me llevé cuatro mil soles, pero es mentira, solo saqué un sencillo. Y le di dos mil soles a su hermana Irene, que la está acompañando”.



Según los médicos, la víctima presenta trauma ocular grave lateral, con desprendimiento de retina, y podría perder la visión. Por esta razón, será trasladada en las próximas horas a la ciudad de Lima e internada en el Instituto Nacional de Oftalmología (INO), en donde el lunes será revisada por un cirujano.

