Ni el Centro Histórico de Lima, principal atractivo turístico de la capital, está a salvo de la inseguridad ciudadana. Bajo la modalidad del ‘combazo’, unos delincuentes se llevaron esta madrugada gran cantidad de smartphones del supermercado Metro, ubicado en el cruce del jirón Cusco con la avenida Emancipación.



El hecho ocurrió al promediar las 4:20 de la mañana cuando seis hampones, vestidos con indumentaria de personal de limpieza de la Municipalidad de Lima, destruyeron con una comba una venta de vidrio templado ubicada a lado de la puerta para ingresar al supermercado, informó Latina.



Los ladrones tenían bien estudiado el lugar, ya que cortaron los cables de las cámaras de seguridad de los módulos de las empresas de telefonía -la más afectada fue el de la operadora Entel- y amenazaron con sus armas a los agentes de seguridad, que buscaron refugio en la parte trasera del establecimiento.



Una vez perpetrado el atraco, que duró menos de cinco minutos, los delincuentes huyeron a bordo de una camioneta 4x4 y una van que los esperaba en los exteriores del supermercado Metro y huyeron por el jirón Carabaya con dirección a la Vía de Evitamiento, reportó América Noticias.

#ÚltimoMinuto | Comberos roban Centro Comercial Metro en la Av. Emancipación - Centro de Lima. pic.twitter.com/WrmpVaaSEx — Manifiesto (@Manifiesto_pe) August 22, 2017

Personal de serenazgo de la Municipalidad de Lima y de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la zona, así como activar el Plan Cerco para dar con los delincuentes pero no tuvieron éxito. Peritos de Criminalística arribaron para recolectar las evidencias correspondientes.



Una cámara de seguridad de la sede de Protransporte, ubicada al frente del supermercado Metro, habría grabado los movimientos de los asaltantes, mientras no se descarta que este atraco haya sido perpetrado por la misma banda que el fin de semana pasado robó computadoras del local de una conocida inmobiliaria en Lince.



Este no es el primer hecho delictivo que se registra en el Centro Histórico de Lima. En octubre del año pasado, unos delincuentes robaron una tienda de celulares ubicada a lado de Palacio de Gobierno y se llevaron equipos valorizados en cerca de 300 mil soles, así como dinero en efectivo de un agente bancario.

