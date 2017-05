Inseguridad ciudadana: 'robacasas' ahora usarían ESTO para dormir a sus víctimas 

¿Acaso no hay freno para la inseguridad ciudadana que azota Lima y las demás provincias del Perú? Pues, todo indicaría que no ya que los delincuentes estarían usando una nueva modalidad para robar en viviendas.



El noticiero 24 Horas difundió una nota en la que se daba cuenta que los 'robacasas' estarían empezando a usar éter en spray para dormir a los ocupantes de un predio. Esto les facilitaría llevarse los objetos valiosos sin problemas.



Un colaborador del espacio noticioso no tuvo inconvenientes, como se mostró en la nota, en conseguir éter en una conocida farmacia. ¿Los ladrones hacen lo mismo para atacar viviendas en Lima?

POLICÍA WHATSAPP

En el informe de 24 Horas se da cuenta, además, de algunas medidas que ha tomado la Policía Nacional para que los ciudadanos reporten emergencias. Ahora, las personas pueden pedir mayor patrullaje o una intervención vía WhatsApp.



Solo sería necesario enviar la ubicación para los agentes se apersonen a un sitio en específico. Los números a los que se puede reportar incidentes son 964 605 570 y 942 479 506.

