Fueron directo a la persona que tenía el dinero y con suma violencia. Un profesor resultó herido de bala luego de que unos ‘marcas’ le arrebataran 25 mil soles que había retirado de un banco como parte de un préstamo en San Juan de Miraflores.



Latina difundió un video grabado por un vecino con su celular que muestra la ferocidad con la que tres delincuentes encapuchados asaltaron al docente, que estaba junto a su hija Lilly Paredes, a plena luz del día en la vía pública.



La hija del agraviado dijo que acompañó a su padre a una agencia del Banco de Crédito del Perú ubicada cerca del cruce de las avenidas Juan Velasco Alvarado y Miguel Iglesias, en San Juan de Miraflores, a hacer el retiro del dinero que solo ellos sabían.



Lilly Paredes contó que los 25 mil soles que les fueron robados correspondían a un préstamo otorgado por la Derrama Magisterial. Como no encontraron autos a su salida de la agencia bancaria, optaron por abordar una mototaxi rumbo a su vivienda.



Balean a profesor para robarle 25 mil soles en SJM

En el camino una minivan intentó chocarlos y les cerró el paso. Tres encapuchados con armas descendieron del vehículo y destrozaron las lunas de la mototaxi exigiendo al agraviado que entregara el dinero.



“Mi papá llorando no quería darles el dinero porque lo va a tener que pagar hasta que él se jubile y después que se jubile tendrá que mantenerse con lo poco que tiene”, dijo la mujer, por su parte, a América Noticias.



“Sabían que mi papá tenía el dinero porque a mí no me hicieron nada. Se llevaron 25 mil soles. A mi papá lo han golpeado, hacían disparos al aire y uno de ellos le dio a mi papá en su pierna derecha”, añadió Lilly Paredes.



La hija del profesor baleado contó que su padre tiene la pierna derecha enyesada producto de una fractura tras el disparo que recibió. Además, contó que la bala aún sigue alojada en el miembro inferior de su progenitor.



En el lugar del atraco una cámara de seguridad de la Municipalidad de San Juan de Miraflores pudo captar el accionar de los delincuentes, imágenes que serán solicitadas por la Policía Nacional para continuar con su investigación.

