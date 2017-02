Insólito: Jubilado gana auto 0 km en sorteo de casino pero no puede usarlo ni venderlo por este motivo [VIDEO]

Un jubilado jamás se imaginó que ganarse un carro terminaría convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza. En 2014, José Bueno Ríos se llevó el premio mayor en un sorteo de un casino y más de dos años después no puede ni usarlo ni venderlo por una insólita razón: no tiene la placa ni la tarjeta de propiedad.



El anciano de 77 años dijo a América Noticias que debe pagar cerca de 300 soles de su pensión para guardar el automóvil KIA color rojo 0 kilómetros en una cochera debido a que la concesionaria Alese S.A.C. –que vendió el vehículo al casino– se ha demorado todo este tiempo para tramitar dichos documentos.



Por este retraso, en junio del año pasado el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sancionó con una multa de 2 UIT a Alese S.A.C y los conminó a entregar la placa y la tarjeta de propiedad en un plazo máximo de 5 días, lo cual hasta hoy no se ha hecho efectivo.







Consultada sobre la denuncia, María Aspilcueta, abogada de Alese S.A.C, indicó que el trámite de los documentos demoró tanto debido a que ellos vendieron el vehículo al casino y no al ganador del concurso. “Si nos dicen que lo tenemos que hacer, lo cumplimos pero no fuimos los que vendimos el vehículo directamente al señor, fuimos unos terceros”, agregó.



​Si la placa y la tarjeta de propiedad del vehículo ya fueron tramitados, ¿por qué no se las dan a José Bueno Ríos? Pues el jubilado afirma que Alese S.A.C. quiere condicionar la entrega de los documentos a cambio de no iniciar un proceso legal por compensación tras las demoras, versión que fue rechazada de plano por la abogada de la concesionaria.



“Que (José Bueno Ríos) nos fije, por favor, día y hora para poder esperarlo en la notaría con el acta de entrega y darle la placa y la tarjeta de propiedad”, dijo la letrada a América Noticas. Mientras tanto, el jubilado solo pide que la concesionaria asuma los gastos que contrajo a causa de la demora de los trámites y usar por fin un premio del cual hasta hoy no es dueño.

​

