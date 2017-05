Insólito: pastor africano 'llama por teléfono' a Dios y ocurre esto [VIDEO]

Los fieles de la Iglesia Internacional de los Ministerios de la Victoria Mundial lo siguen, le creen y lo admiran por su don. Un don que asegura, solo él tiene: hablar con Dios. ¿Pero qué clase de broma es esta?



Y es que el predicador zimbabuense Paul Sanyangore no solo asegura poder hablar con Dios, sino que además lo puede hacer por teléfono.



"¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio?" Según Sanyangore, él tiene un "canal directo" con Dios. "Tengo un canal directo, en realidad tengo su número y puedo llamarle cuando haya una necesidad", explica el predicador ante decenas de personas de su congregación.



El video de su 'enlace telefónico' con Dios se puede ver en YouTube.



En las imágenes, que han generado todo tipo de reacciones en YouTube, se puede ver el momento en que Sanyangore demuestra su 'poder'. "Hola, ¿es el cielo? ¿Es el cielo? Tengo una mujer aquí, ¿qué tienes para decir sobre ella?", pregunta el predicador. Y enseguida, Dios parece revelarle detalles sobre la mujer.



Y agrega: "Dijo que debemos rezar por sus chicos, por los dos. Dice que uno es epiléptico, el otro es asmático. Dios me pide que te diga que tu historia ha cambiado".



Falso poder. in embargo, sus críticos y algunos usuarios de YouTube aseguran que en el otro lado de la línea estaba una persona que conocía la historia de la mujer.



Responde a sus críticos. Enterado de las personas que cuestionan su 'poder', Sanyangore dijo que tiene "instrucciones en el teléfono sobre qué hacer o decir". "Si los cielos hablaron a Abraham ¿por qué nosotros no? Ustedes son de poca fe y la gente siempre tendrá dudas", explica.



Sanyangore asegura que nada de lo que hace es para buscar "publicidad". Pero se cree que lanzará un canal en YouTube llamado 'Heaven Online' (Cielo en línea). ¡Increíble!