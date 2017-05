Insólito: Pide mostrar su pene como evidencia en juicio para demostrar que no asesinó a su novia cuando tenían sexo

Insólito. Un acusado de asesinato pidió a un juez de Florida (Estados Unidos) que le permita mostrar su pene como evidencia de que su novia murió ahogada accidentalmente cuando tenían sexo y, aunque usted no lo crea, su petición está siendo evaluada.



Richard Henry Patterson (65) enfrenta un juicio por el asesinato de su novia Francisca Marquinez, de 60 años, ocurrido en octubre de 2015. El acusado sostiene que se trató de un accidente cuando ambos tenían relaciones y la víctima le practicaba sexo oral.



Previamente Richard Henry Patterson admitió haber ahogado a su novia pero nunca detalló cómo, reporta el diario Sun Sentinel. Su abogado, Ken Padowitz, ha señalado a la corte que el tamaño del miembro de su defendido es una “pieza fundamental” del caso.



En su solicitud, la defensa legal de Richard Henry Patterson señala que el Dr. Ronald Wright, experto en medicina forense, podría atestiguar que la muerte de Francisca Marquinez es consistente con “asfixia accidental durante la práctica de sexo oral”.



“Es algo material y relevante. Este punto de vista es esencial para el jurado a fin que entiendan por completo el testimonio del Dr. Wright y su defensa en este caso”, sobre el pedido de su representado de mostrar su pene como prueba de su inocencia.



¿El pene puede quedar atrapado en la vagina durante el sexo?

Sin embargo, la presentación de esta “evidencia” no se haría en pleno juicio sino en privado con la única participación del juez, el jurado y los abogados para confirmar si efectivamente el acusado tiene la razón.



Richard Henry Patterson es acusado de homicidio en segundo grado y, de acuerdo a los resultados de la necropsia de ley, no habían signos de trauma ni hematomas en el cuello de la mujer de 60 años.



“Es raro que en un caso como este el forense no pueda determinar que la causa haya sido un homicidio”, precisó el abogado que señaló que su defendido dijo que “había ahogado a Francisca” pero que nunca dijo explícitamente que la “había estrangulado”.

