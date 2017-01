Un regidor de un municipio en Tacna jamás pensó que ir a una sesión de concejo con una gorra de gato le terminaría acarreando varios problemas. Y es que no solo fue investigado por el hecho, sino que también suspendido de sus funciones por 30 días calendario.



En una sesión extraordinaria, el concejo de la Municipalidad de Gregorio Albarracín Lanchipa, en Tacna, aprobó con 7 votos a favor, 2 abstenciones y 2 en contra la sanción contra Luis Abanto Morales Camargo, argumentando que su acción denigró la imagen a la institución.



Ante esto, Luis Abanto Morales Camargo aseguró que no hay precedentes de sanción por usar una determinada prenda de vestir porque no está estipulado en el reglamento interno de este municipio de Tacna.



Por ello, el regidor adelantó que solicitará la reconsideración de su sanción al pleno del concejo edil y advirtió que si no es repuesto acudirá hasta el propio Jurado Nacional de Elecciones para que vea su caso.



El pasado 28 de noviembre del 2016, el regidor Luis Abanto Morales Camargo se presentó a la sesión de concejo vistiendo una gorra de gato, que generó malestar en varios de sus colegas y hasta en el propio alcalde Mario Ruiz Rubio.



Por esta situación se conformó una comisión investigadora, que determinó que Luis Abanto Morales Camargo dañó la imagen de la Municipalidad de Gregorio Albarracín Lanchipa, en Tacna, por su inconducta.



En su defensa, el regidor explicó en su momento que usó la gorra de gato –que además se le había dado su hijo– porque el doctor le recomendó protegerse las orejas tras un accidente que había sufrido días antes.

aaa

QUE NO SE TE PASE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.