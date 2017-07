Abuso sexual: Tres mujeres violan a un pastor evangélico y dan inaudita explicación [VIDEO y FOTOS]

Gran conmoción ha causado un insólito caso en Zimbabwe. Y es que tres mujeres fueron detenidas luego de haber sido acusadas de cometer abuso sexual y violación contra un pastor evangélico.

Identificadas como Sandra Ncube (21), Riamuhetsi Mlauzi (23) y Mongiwe Mpofu (25), las tres agresoras sexuales vivían en la misma vivienda, a donde acudió el pastor para cobrar una deuda de dinero. Es allí que aprovecharon para violarlo.

El pastor entró en la casa con Ncube. Una vez dentro, la mujer lo agarró de la cintura y empezó a acariciarle las partes íntimas. ‘Fue forzado a acostarse en la cama y lo desvistieron. Ncube se sentó en su pecho mientras él trataba de sacársela de encima’, dijo el fiscal del caso. ‘Mlauzi, que estaba en el mismo cuarto, se encargó de sostener a la víctima mientras su compañera se preparaba para tener sexo con él’, agregó. La tercera mujer había sido enviada a traer condones.

En la primera audiencia del juicio, las acusadas negaron haber violado al pastor. ‘Solo estábamos jugando alrededor de su culto. No pensé que se lo tomaría seriamente’, reconoció Ncube.

Por su parte, Mlauzi, intentó formular una defensa que finalmente no convenció al juez. ‘Él siempre camina mientras me baño y dice que es inalterable porque es un hombre de Dios. Solo quería que viera que podía excitarse. No quería ejecutar toda la violación. Quería que él viera que no era especial y que no era inmune a la excitación sexual. Cuando lo toqué, inmediatamente se excitó. Y eso era lo que todas queríamos ver’, afirmó.

Cabe indicar que hace unos meses, tres mujeres fueron denunciadas en Sudáfrica por secuestrar, drogar y violar a un joven de 23 años. En este país, que colinda con Zimbabwe por el norte, las violaciones sexuales son un problema muy grave. Cerca de medio millón de personas son agredidas sexualmente y la gran mayoría de los casos no son resueltos o no llegan a ser denunciados. El 20% de las víctimas son hombres.

Asimismo, desde el 2011, la policía de Zimbabwe alertó a los hombres del alto riesgo de ser víctimas de abusos sexuales. En ese sentido, se les ha recomendado usar solo el transporte público y evitar subirse a carros de desconocidas.

