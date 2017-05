Argentina: Su ex la ataca a mordidas y casi le arranca parte del mentón [VIDEO]

Una mujer sufrió el peor ataque de su vida al ser agarrada a mordiscos por una expareja cuando esta salía de una discoteca en la localidad de Florencia Valera, en Argentina.



Emilia Fernández (21) sufrió el ataque de su expareja, quien fue atacada sin piedad luego de recibir insultos por irse a bailar con sus amigos. “Me crucé con mi ex y me empezó a insultar y como yo lo ignoraba, me agarró . Hacía fuerza para salir, para irme , pero me agarró y me mordió”, reveló la víctima.

Emilia Fernández tuvo que ser trasladada al hospital al presentar una herida grave en el mentón que casi se desangra. El agresor Claudio Lonel Pérez, de 21 años, le provocó un profundo corte con desprendimiento de tejidos.



Emilia Fernández presentó la denuncia a la comisaría argentina y el acusado fue detenido y posteriormente liberado y ha amenazado con vengarse. La joven teme por su vida.