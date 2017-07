Argentina: Golpean a joven de 18 años, abusan sexualmente de él y lo arrojan al desagüe

Terrible caso de homicidio remueve Argentina. A veces creemos que la tragedia nunca nos va a llegar. Un joven de 18 años llamado Claudio Ayuso fue encontrado sin vida cerca de un desagüe en la ciudad de Dolores, Argentina. Los resultados de la autopsia revelaron lo peor.

Los padres de Claudio iniciaron una búsqueda desde el sábado. Ellos perdieron comunicación con el joven desde el viernes, noche es que salió rumbo a una fiesta. El joven de 18 años nunca regresó.

Los familiares no esperaron que lo encontrarían sin vida. Se sintieron peor al saber los resultados de la autopsia. El cuerpo fue golpeado brutalmente. Antes de matar al joven, abusaron sexualmente de él.

Las primeras investigaciones tienen como sospechosos de violación y asesinato a dos conocidos de Claudio Ayuso. Se trata de de David López de 21 años y Francisco Andrés Miño, de 18.

Tras el lamentable hecho, la prima de la víctima escribió un triste mensaje. "¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Eras tan bueno! Tan hermoso!! Te extraño! No puedo con todo esto, me dejaste sola, sin abrigo, te necesito acá, en la tierra, conmigo, con la familia, quien va a celarme como vos? Quien va a amarme como vos? Me dejaste sin mi hermano!! Te extraño! Jamas voy a dejar de hacerlo! Te amo hermoso. Gracias por todo lo vivido"



