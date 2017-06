Asesinan al hermano del exboxeador Julio César Chávez tras resistirse a un asalto [VIDEO y FOTOS]

A través de su cuenta Instagram Omar Chávez Carrasco reveló que a su tío Rafael Chávez González, conocido como “El Borrego”, unos ladrones le quitaron la vida por no querer entregar el dinero que traía con él.



“Es increíble esto acaban de asaltar a mi tío borrego y como no quiso darles el dinero lo mataron es increíble cómo la gente le puede quitar la vida a alguien que tiene hijos y madre esposa sin saber el dolor y daño que provocarán así de fácil no lo puedo creer espero y se haga justicia @chuyvaldesp @quirino_ordaz 💔💔💔, escribió Omar Chávez Carrasco en su cuenta de Instagram.



Junto al texto donde Chávez Carrasco exige justicia al gobernador del Estado de Sinaloa y al Presidente Municipal de Culiacán por este crimen, el joven pugilista compartió una fotografía con su familia en Instagram.



Hasta el momento Julio César Chávez ni su primogénito Chávez Jr. se han pronunciado al respecto. Como se sabe, “El Borrego”, al igual que Julio César, también incursionó en el boxeo aunque su paso por la disciplina fue breve: a penas 11 peleas.