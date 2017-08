Atentados en Barcelona y Cambrils: Autores preparaban ataques de mayor envergadura en España [VIDEO y FOTOS]

¡Tragedia que enluta al mundo! Los autores del ataque en Cambrils y Barcelona tenían planeado un ataque de mayor envergadura. Los criminales no tuvieron más tiempo y se decidieron por los atropellamientos masivos. España llora a 14 muertos y 120 heridos.



La policía regional de Cataluña manifestó que el principal sospechoso, el conductos que atropelló una multitud de personas en Barcelona. podría pertenecer a los cinco "presuntos terroristas" abatidos por las fuerzas de seguridad en la madrugada del viernes en Cambrils.



Los atentados



Los atentados en Barcelona y Cambrils siguieron el mismo modus operandi, con conductores que arrollaron deliberadamente a los peatones con sus vehículos en zonas concurridas, en el último ataque de este tipo en Europa, que recibió la condena de los líderes mundiales.



Menos de 24 horas mas tarde, un país consternado vio una manifestación excepcional: el rey Felipe VI, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y su homólogo catalán, Carles Puigdemont, guardaron un minuto de silencio en el centro de Barcelona, acompañados de miles de ciudadanos, que estallaron espontáneamente en un canto de "no tinc por" ("no tengo miedo" en catalán).



Pudo ser peor



La policía manifestó que la masacre pudo ser peor: "La tesis que estamos barajando" es que "se estaban preparando ya desde hace algún tiempo alrededor de este domicilio de Alcanar", un municipio 200 km al sur de Barcelona donde en la noche del miércoles se produjo una explosión, explicó el comisario jefe de la policía regional, Josep Lluis Trapero.



El estallido en la casa donde presuntamente preparaban explosivos evitó "atentados de mayor alcance", añadió. Se sacaron varias decenas de bombonas de gas de la vivienda, que quizás podrían haber servido para fabricar artefactos.



Los atacantes debieron actuar "de manera más rudimentaria siguiendo la estela de los otros atentados en ciudades europeas", dijo.



Así, atacaron primero el jueves en Barcelona a una hora de la tarde con un furgoneta blanca que descendió a toda velocidad y arrolló a decenas de peatones, matando a 13 personas. El conductor sigue huido.



Horas más tarde, pasada la medianoche, un automóvil arrolló a varias personas en el paseo marítimo de Cambrils antes de impactar con un vehículo policial. Un agente abatió entonces a cuatro de los cinco presuntos atacantes, según un portavoz de la policía, que destacó su valentía.



Ambos ataques son obra de un "grupo de personas", vinculadas al hallazgo de cuatro vehículos y las cuatro localidades catalanas en el centro de la investigación: Barcelona, Cambrils, Alcanar y Ripoll.