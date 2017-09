¡Es el quinto atentado este año en el Reino Unido! Así, fueron 29 personas las que quedaron heridas tras la explosión de una bomba casera en el metro deLondres a las 8:00 a.m. La detonación tuvo lugar en la estación de Parsons Green.



"Estimamos ahora que fue la detonación de un artefacto explosivo casero" que provocó sobre todo "quemaduras por un fogonazo", dijo a la prensa Mark Rowley, sin proporcionar información sobre el/los autores del atentado.



La información manifiesta que la policía privilegia la hipótesis de un artefacto que no estalló completamente, pero cuyo fogonazo habría bastado para herir a los pasajeros.



La investigación



Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que "los autores estaban bajo el radar de Scotland Yard". La declaraciones de Trump tuvo una insólita reacción en la primera ministra Theresa May.



"No creo que sea de ninguna ayuda para nadie especular sobre una investigación en curso", dijo May, que aclaró además que la bomba estaba fabricada "con la intención de causar daños significativos".



La explosión:



Una periodista de Metro.co.uk, que se encontraba en el lugar, manifestó que hubo algunas personas que resultaron muy quemadas y que habían perdido un poco de cabello. Las imágenes muestran que había un cubo de plástico dentro de una bolsa y con unas cables dentro.



Ello "sugiere que 'la explosión' se produjo sólo en parte", dijo Hans Michels, profesor de ingeniería química del Imperial College de Londres.



"Quizás la mezcla no tuvo la composición correcta o el sistema de ignición era inadecuado o estaba mal colocado", añadió.

La estación de Parsons Green está en el sudoeste de Londres, en el barrio de Fulham, una zona de clase media-alta.



Los primeros minutos



Los testigos manifestaron que "una bola de fuego" recorrió el tren tras la explosión, tras lo cual se produjo una estampida.



"Lo primero que vi" tras el estallido "fue una especie de bola de fuego naranja abarcando todo el metro y avanzando hacia nosotros", explicó Charles Craven, un empleado de la City que viajaba con su novia.



"Lo que uno ve en la serie de televisión '24' o en una película", añadió Craven, que logró huir del metro.



Lauren Hubbard describió una escena parecida. "Oí un 'bang' (...), miré a mi alrededor y vi un muro de fuego que avanzaba hacia nosotros".



"Es difícil de explicar, porque pasa en un instante y luego corres. Había gente dentro (de la bola de fuego), pero te pasa por encima de la cabeza, todo el mundo corre y tu sales lo más rápido que puedes", dijo Hubbard.



Olaniyi Shokundi vio asombrado como la gente saltaba desde el andén por el hueco de las escaleras, "no importándoles si se rompían los huesos", explicó. "Saltaban sobre otra gente", añadió.



"El atentado con una bomba en el metro de Londres fue llevado a cabo por (...) el Estado Islámico" indicó Amaq, el órgano de propaganda del grupo yihadista, en un comunicado difundido en las redes sociales.