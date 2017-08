Auto se estrella contra una pizzería y deja una niña muerta y 12 heridos [VIDEO]

¡Terrible decisión! Hombre quiso suicidarse y tuvo idea de estrellarse contra una pizzería en París, Francia. El joven solo resultó herido y dejó una niña muerta por su terrible decisión de quitarse la vida.



Una fuente judicial indica que el hombre quería suicidarse y por ello tomó la terrible decisión. El arrestado irrumpió con su auto en la vitrina de una pizzería situada en la localidad de Sept-Sorts, al este de París, en el departamento de Seine-et-Marne, Francia según la fiscalía de Meaux.



Una niña de 13 años, y no de ocho como se indicó en un primer momento, falleció, indicó a al cadena de televisión BFMTV el portavoz del ministerio de Interior, Pierre-Henry Brandet.

"Otras cuatro personas están en estado muy grave y tres, más levemente" heridas, agregó.



El hermano pequeño de la joven fallecida es uno de los heridos graves y su pronóstico vital es comprometido, informó las fuerzas del orden de Francia.



Según la fiscalía de Meaux, se trataría de un "acto deliberado" pero que "a priori, [no tiene] nada que ver con un acto terrorista".



Las primeras declaraciones del hombre detenido "permiten descartar la pista terrorista", precisó asimismo una fuente judicial.

El hombre, nacido en 1985, no era un "desconocido para los servicios de inteligencia y para la justicia", precisó Brandet.

El hombre, que conducía un BMW, declaró "haber intentado ponerle fin a su vida sin éxito anoche [domingo]. Habría decidido volver a hacerlo de esta forma", señaló la fuente judicial.