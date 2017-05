Billboard 2017: Celine Dion cantó el tema de "Titanic" y millones se emocional [VIDEO y FOTOS]

Tremendo homenaje fue el que dio Celine Dion en los Billboard 2017. La canadiense cantó el tema 'My Heart Will Go On' de la película 'Titanic' del director James Cameron y cuyo estreno fue en 1998.



Celine Dion y los organizadores del Billboard 2017 sorprendiendo a todos al rendirte tributo a la película que cumple 20 años de estrenada. El público se emocionó hasta las lágrimas y aplaudieron a más no poder a Dion.



Otro de los momentos más esperados por todo el público fue la presentación de Miley Cyrus. La cantante se cantó por primera vez en vivo su nuevo tema 'Malibú'.



La ceremonia tiene lugar en la T-Mobile Arena de Las Vegas. El Billboard 2017 reúne a los mejores cantantes e interpretes del mundo.