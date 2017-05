México: El candidato hot que causa revuelo en  redes sociales [VIDEO y FOTOS]

¡El voto de todas! Abel Vázquez Ferrer, joven candidato a la Presidencia Municipal de San Juan Evangelista en el estado de Veracruz. Vázquez está dado la hora porque mucha mujeres manifiestan que es un chico muy guapa y todas sus fanáticas se lo demuestran en su cuenta de Facebook.



Abel Vázquez Ferrer es empresario, agricultor y deportista. El joven cuenta con una gran experiencia en administración pública y estuvo al mando del DIF Municipal de San Juan Evangelista. Todos estos datos solo sirven para incrementar la fama del candidato municipal en Facebook.



Facebook Facebook

"Ya ganaste, bebé", "Así me voy a mudar para veracruz", "Cuentas con todo mi a pollo, niño bonito", son algunos de los pirotos que recibe Abel Vázquez Ferrer en en Facebook. La belleza del candidato se hizo viral.



"Como sanjuaneño me siento orgulloso de lo que se ha logrado, estoy convencido que trabajando juntos podremos ser ejemplo", menciona Abel Vázquez Ferrer. No hay dudas que es el candidato de peso para ganar.