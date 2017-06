De conductora de TV a conductora de Uber: Periodista fue despedida por denunciar acoso sexual [VIDEO y FOTOS]

¡"Con la frente en alto"! Así es como califica la periodista Karla Amezola su labor como empleada en Uber. La bella joven fue despedida en el mes de marzo del canal de televisión Estrella TV por denunciar a su jefe por caso sexual.



La denuncia



Karla Amezola es originaria de Tijuana, México. La periodista comenzó laborar como taxista en Uber de manera temporal mientras encuentra trabajo como reportera.



La denuncia que Karla Amezola hizo fue el motivo de su despido de la canal de televisión Estrella TV. La periodista denunció que viene siendo víctima de acoso sexual por parte de su jefe, Andrés Angulo, quien es vicepresidente de noticias del canal 62 de Estrella TV, de la empresa Liberman Broadcasting Inc.



"Comencé a trabajar en Uber y Lyft porque tengo que pagar renta y tengo que comer y al mismo tiempo quiero seguir apoyando a mi familia en México", dijo Amezola a la cadena Univision Noticias.



"Esos inmigrantes son una inspiración para mi, así que al perder mi trabajo en la televisión, pues no había que pensarla mucho, trabajo es trabajo, y el trabajo honrado siempre dignifica, así que encontré esta opción, que es temporal, porque no pienso cambiar de carrera, porque soy periodista y lo seré por el resto de mi vida, mientras tanto aprovecho los baches en el camino y hago Uber", manifestó la periodista mexicana.



La joven reportera cuenta que le advirtieron que no encontraría trabajo por el tema de la denuncia pero a ella no le importó. "Yo tengo las mismas posibilidades que cualquier otro periodista, creo en mi trabajo, me gusta mi trabajo, soy profesional, sé trabajar en equipo y eso es en lo que las compañías se fijan", sentenció la periodista.