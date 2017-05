Corea del Norte lanza un misil no identificado [VIDEO]

Corea del Norte acaba de lanzar un misil no identificado desde la región oeste del país. La agencia Reuters informa que un militar surcoreano manifestó que el misil no fue determinado inicialmente.



Por su parte, la agencia de Corea de Sur, Yonhap, informó que se trata solo de un misil balístico.



La tensión que se vive en la península coreana ya lleva varias semanas. La administración norteamericana y Pionyang continúan con sus planes en sus respectivos programas nucleares.



Cabe recordar que Pionyang hizo unas declaraciones en las que sostiene que no tiene miedo de iniciar una guerra con Estados Unidos y no duda en que obtendrá la victoria.



Con toda esta tensión, Corea del Norte acaba de efectuar la prueba de un misil balístico el pasado 29 de abril. La información manifiesta que Corea del Norte efectuó el lanzamiento de un misil de alcance medio.