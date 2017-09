Corea del Norte dice que quiere el "equilibrio" nuclear con Estados Unidos [VIDEO y FOTOS]

¡Equilibrio que podría ser mortal! Kim Jong-Un, líder de Corea del Norte, ,manifestó el último sábado que busca alcanzar el "equilibrio" militar con Estados Unidos mediante armamento nuclear, mientras que el Consejo de Seguridad de la ONU anunció una nueva reunión sobre la crisis para el próximo jueves.



Kim Jong-un manifestó que su "meta final es establecer el equilibrio de fuerzas real con Estados Unidos para que los gobernantes norteamericanos no osen seguir hablando de opción militar contra Corea del Norte".



El líder de Corea del Norte aseguró además que el lanzamiento del misil de mediano alcance de tipo Hwasong-12, que la víspera sobrevoló Japón antes de caer al océano Pacífico, resultó un éxito y que "incrementó el poderío bélico nuclear" de Corea del Norte.



"Deberíamos demostrar a las grandes potencias nacionalistas cómo nuestro Estado alcanza la meta de dotarse de un arma nuclear a pesar de sus reiteradas sanciones y bloqueo", agregó el máximo líder de Corea del Norte.



El Consejo de Seguridad de la ONU "condenó firmemente" ese disparo, calificándolo de "altamente provocador". Francia y Rusia llamaron por su parte a "negociaciones directas" con Pyongyang para reducir la tensión.



Lanzado desde un lugar cercano a Pyongyang, el misil recorrió unos 3.700 kilómetros hacia el este alcanzando una altitud de 770 km antes de hundirse en aguas del Pacífico, según Seúl.

Los cancilleres del Consejo de Seguridad se reunirán el jueves para abordar la proliferación de armas de destrucción masiva, y en especial dijeron diplomáticos.



Estados Unidos convocó el encuentro, que se realizará al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.



Según el Consejo de Seguridad, las acciones de Corea del Norte "no son sólo una amenaza para la región sino también para todos los estados miembros de la ONU", indica el texto, aprobado por los 15 integrantes del organismo, incluido Japón, miembro no permanente.



Los disparos de misiles, "así como otras acciones recientes y declaraciones públicas" de Corea del Norte "minan deliberadamente la paz regional y la estabilidad", agrega el texto, que no hace referencia a nuevas sanciones contra el gobierno de Kim Jong-Un.