¡Continúa la tensión! La más recientes imágenes de las instalaciones nucleares de Corea del Norte muestran que produjo más plutonio para su programa de armamento de lo que se pensó inicialmente, advirtió este sábado un centro de monitoreo norteamericano.



En plena crisis que incrementó las tensiones internacionales en torno a las ambiciones nucleares de Pynongyang, el respetado sitio web "38 North", un proyecto de monitoreo vinculado a la Universidad Johns Hopkins, indica este sábado que las imágenes térmicas de la planta nuclear de Yongbyon muestran que reprocesó tubos de combustible nuclear por lo menos dos veces entre septiembre y junio pasados.



"El Laboratorio Radioquímico operó de manera intermitente y al parecer hubo dos campañas de reprocesamiento para producir una cantidad no determinada de plutonio capaz de incrementar el arsenal de Corea del Norte de armas nucleares", dijo.



Corea del Norte desactivó el reactor de Yongbyon en 2007 conforme a un acuerdo de desarme a cambio de ayuda, pero comenzó a reactivarlo tras el tercer ensayo nuclear norcoreano en 2013.



También se detectó un incremento de actividad en las instalaciones de enriquecimiento de uranio de Yongbyon pero no quedó claro si ello evidencia un intento para dotarse de suministros destinados a armamentos o si se trató de operaciones de mantenimiento, agrega el sitio.



Los investigadores indicaron además que el análisis de la producción de otra instalación reveló que no estaba produciendo tritio, componente fundamental en la fabricación de armas termonucleares sofisticadas con rendimiento muy superior a aquellos que utilizan exclusivamente plutonio y uranio.

Corea del Norte realizó cinco pruebas nucleares desde 2006 y probó por primera vez la semana pasada un misil balístico intercontinental capaz de transportar una cabeza nuclear.



Un portavoz de la cancillería de Corea del Norte indicó el viernes que el "notable éxito" de esa última prueba demostró la capacidad de Pyongyang de "aniquilar a Estados Unidos de un solo golpe al corazón de su territorio continental, en caso de que no actúe con cordura".



Estados Unidos está provocando su "destrucción final" al preconizar un incremento de sanciones de la ONU contra Corea del Norte, indicó el vocero citado por medios estatales norcoreanos.



Pyongyang dice necesitar armas nucleares para defenderse de la amenaza de una invasión y ha sido sometida a sucesivos paquetes de sanciones de la ONU en respuesta a sus programas ilegales de armamentos.