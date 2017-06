En medio de la polémica desatada por la muerte del ciudadano estadounidense Otto Warmbier, que quedó comatoso tras permanecer detenido 17 meses en Pyongyang, un video filtrado hace unos meses en las redes sociales vuelve a cobrar relevancia ya que revela las crueles prácticas que utilizan las autoridades de Corea del Norte con sus presos.



La grabación, que data del 2012, muestra los fuertes golpes y maltratos que reciben dos personas detenidas dentro de las cámaras de tortura del régimen de Kim Jong-un, llegando incluso a confesar crímenes que nunca han cometido para no continuar soportando el inmenso dolor.



En la primera parte del video una mujer, acusada de haber tenido relaciones sexuales con un hombre de China y otro de Corea del Sur, cuando huyó de Pyongyang, es torturada para que “confiese su delito” mientras es interrogada por un oficial del régimen de Kim Jong-un que no duda en utilizar estos brutales métodos.



Se ve como el agente se levanta rápidamente y tira al suelo de una patada en la cara a la detenida, que no puede hacer nada para defenderse debido a que tiene las manos atadas a su espalda. El uniformado la levanta de la cabellera y azota su rostro contra una pared manchada de sangre.



En la segunda parte de la grabación, un varón acusado de haber huido a China es torturado brutalmente por un guardia, que lo ataca varias veces con un palo en las piernas hasta que lo obliga a ponerse de pie para seguir maltratándolo. Finalmente azota su cabeza contra una pared y le propina varios golpes en la espalda.



Video filtrado de interrogatorios en Corea del Norte

