Corea del Norte y el universitario estadounidense en coma: todo sobre lo que le pasó bajo el régimen de Kim Jong-un

Después de permanecer 17 meses detenido en Corea del Norte, Otto Warmbier (22) fue devuelto a sus padres en Estados Unidos en un estado “brutalizado y aterrorizado”, tal como ellos describieron al trastorno neurológico severo por el cual es tratado en el Centro Médico de la Universidad de Cincinnati.



Otto Warmbier visitó Corea del Norte en febrero de 2016 y fue condenado a 15 años de trabajos forzados por intentar sustraer un cartel de propaganda política del hotel en el que se hospedaba en Pyongyang, lo que el régimen que encabeza Kim Jong-un consideró un “acto hostil” contra el Estado.



El año y medio que estuvo preso bajo la dictadura norcoreana trajo graves consecuencias a la salud de Otto Warmbier, ya que los doctores que lo tratan indican que es incapaz de hablar y no parece responder a ningún tipo de comunicación o lenguaje. Solo respira y parpadea de forma normal.



Los especialistas también señalan que el ciudadano estadounidense sufrió un daño masivo al parecer irreparable en sus células cerebrales, así como la pérdida de tejido en todas las regiones de su cerebro, patrones resultantes de la prolongada restricción de oxígeno hacia este importante órgano de nuestro cuerpo.



La familia de Otto Warmbier rechaza las explicaciones de Corea del Norte

Los doctores se refieren a la condición que padece Otto Warmbier como “desvelo insensible”, un estado de coma extendido donde los pacientes tienen reflejos pero no muestran señales de entender el lenguaje, responder a comandos verbales o estar al tanto de su entorno, informó NBC News.



La familia de Otto Warmbier está devastada por la condición en la que se encuentra el joven, que se hubiera graduado de la Universidad de Virginia este año de no haber viajado a Corea del Norte junto a un grupo conocido como Jóvenes Pioneros, que ha llevado a más de 7,000 visitantes a este país a lo largo de los años.



Por el momento, Estados Unidos solo advierte a sus ciudadanos de no viajar a Corea del Norte ya que los oficiales del régimen de Kim Jong-un son conocidos por apresar y condenar a los estadounidenses acusándolos de presuntas pequeñas infracciones a su ley como en el caso de Otto Warmbier.

