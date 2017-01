'Death Note': Profesor amenazaba a sus alumnos con el diario

Insólito. Un profesor no tuvo mejor idea que recurrir a 'Death Note' -una serie de manga- para disciplinar a sus alumnos. ¿Pero qué fue lo qué hizo exactamente este docente? Pues amenazaba a los estudiantes con escribir sus nombres en el "cuaderno maldito".



El profesor, de 30 años, reprendía a sus revoltosos alumnos mostrando una imagen de Kira, el protagonista de la serie, en su tablet.



"¡Voy a escribir el nombre de cada uno de ustedes en mi 'Death Note'!", aseguró el docente de la escuela primaria en la Prefectura de Fukushima, en Japón.



Los métodos poco convencionales del maestro con 'Death Note' llegaron a oídos de otro profesor, quien no dudó en comunicar el caso a la dirección del colegio.



Al verse criticado por los tutores de los estudiantes y no contar con el respaldo del colegio, el profesor tuvo que disculparse con los padres de familia.



"No creemos que los niños tuvieran buenos sentimientos sobre esto. Como método de advertencia, es inapropiado", señaló el director del centro educativo al diario local Fukushima Prefecture.



El insólito hecho ocurrió en noviembre y diciembre de 2016.



'Deaht Note' es una historia que se centra en Light Yagami, un estudiante de bachillerato que encuentra un cuaderno con poderes sobrenaturales llamado 'Death Note', el cual es capaz de matar personas si se escriben los nombres de éstas en él mientras el portador visualiza mentalmente la cara de quien quiere asesinar.