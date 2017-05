Delta Air Lines: Familia fue expulsada de avión por no ceder asiento de su hijo [VIDEO]

Otro escándalo se ha desatado alrededor de una aerolínea estadounidense a causa de los malos tratos que recibieron sus usuarios. Esta vez es Delta Air Lines la compañía que ha recibido múltiples críticas por haber expulsado a toda una familia que ya se encontraba ubicada para el despegue de un vuelo. El incidente fue compartido vía YouTube.

¿El motivo? Como lo ocurrido con United Airlines, empleados de esta otra aerolínea exigieron a un pasajero que ceda un asiento que en ese momento ocupaba su hijo de dos años y que originalmente había sido comprado para otro de sus hijos que salió en un vuelo anterior. El video de YouTube muestra cómo el sorprendido padre dice en todo momento que ha comprado el asiento para remarcar su derecho.

En el video de YouTube se ve que ante la insistencia de Brian Schear, una agente de Deltar Air Line llegó a amenazarle con ir a la cárcel si no cumplía las órdenes. Él y su esposa, Brittany, habían preferido mandar a su hijo mayor en un vuelo anterior y utilizar su asiento para el hijo pequeño para evitar la incomodidad de cargar con el pequeño en brazos durante las más de seis horas de vuelo.

“No dormirá si no está en su sillita. Si no, estaría sentado sobre las piernas de mi mujer y moviéndose por todas partes, y no es seguro”, se escucha decir indignado a Schear en el video de YouTube. Posteriormente, él y su esposa harían la denuncia a diversos medios sobre lo ocurrido en el vuelo de Deltar Air Lines de Maui (Hawái) a Los Ángeles.

Ante la presión generada por la viralización del video de YouTube y de la denuncia de la familia Schear, Deltar Air Lines tuvo que pedir disculpas y anunció que les otorgarán una indemnización por el malestar que les ocasionaron.