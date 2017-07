Joven denunció discriminación que sufrió en su trabajo y ahora lo apoyan en diferentes partes del mundo [FOTO]

“¡Adivina qué! Esto es 2017 y estamos en una época del año en la cual celebramos el orgullo a lo largo del verano y me veo súper caliente, así que supéralo”, escribió en su cuenta de Facebook Scott Ayton, un joven que denunció discriminación por parte de su jefe, pues fue obligado a quitarse el maquillaje en su trabajo.

En el post de Facebook, detalla el incómodo momento que le hicieron vivir en su centro de trabajo. A sus nuevos jefes no les gustó que Scott Ayton use maquillaje natural y le pidieron que se lavara el rostro. Antes de detallar la escena, el joven aclaró “no hay políticas de maquillaje en el trabajo. Además, muchas de mis compañeras femeninas usan más maquillaje que yo”.

“Así inició la publicación de Facebook. Después, continuó. “He trabajado aquí durante 8 o 9 meses y nunca me han llamado la atención antes por el maquillaje que uso. Todo lo contrario, algunos me han apoyado y felicitado”, hasta el momento todo parece estar bien, pero aquí cambian las cosas.

“Sin embargo, recientemente hemos tenido que ir bajo nueva dirección. Esta semana, vine al trabajo con mi fabuloso maquillaje hecho por mí y me dijeron que tenía que quitármelo. Me sorprendió, pero me negué”, conto Scott Ayton, quien ha recibido varios mensajes de apoyo en su cuenta de Facebook.

El joven se tomó una foto después del incómodo momento y la publicó en Facebook. La imagen de su rostro maquillaje ha dado la vuelta al mundo. La empresa dijo a Huffington Post que se sienten “orgullosos de la diversidad de sus empleados”.



