Ni Una Menos: Decapitaron, desmembraron y esparcieron restos de colombiana por todo Nueva York [VIDEO y FOTOS]

Un macabro crimen remece la ciudad de Nueva York. Se trata del asesinato (posible feminicidio) de Jennifer Londoño, una mujer de 31 años nacida en Pereira, Colombia, que vivía en Nueva Jersey con su novio.

Las partes de su cuerpo fueron encontradas el pasado miércoles en distintos lugares de Nueva York. Una pierna apareció en el Upper West Side en Manhattan y su torso fue encontrado por una pareja que paseaba por el Canal de Red Hook, en la costa de Brooklyn.

La mujer fue vista por última vez el pasado 25 de junio en el bar Luna Loung, en Nueva Jersey, donde trabajaba como administradora. Según las autoridades, fue decapitada y desmembrada y el principal sospechoso sería su pareja, un hombre de 40 años.

Al momento, la investigación aguarda los resultados de la prueba de ADN que confirme que el cuerpo pertenece a la colombiana. Sin embargo, su madre ya la habría reconocido por un tatuaje en el que dice ‘Lily’, en honor a una tía fallecida.

Marcela Toro, una amiga de Jennifer Londoño, dijo a The New York Post que ‘era una persona cariñosa y dulce que no tenía problemas con nadie y tenía un montón de amigos’. En ese sentido aseguró que no entiende ‘por qué alguien le haría eso’, en referencia a su terrible asesinato.

