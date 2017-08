¡♪♪ Todo tiene su final ♪♪! Disney le dice adiós a Netflix tras una intensa relación comercial. La casa de animación puso fecha para desaparecer por completo del portal streaming más importante del momento.



¿La fecha? Disney tiene contrato con Netflix hasta el 2019 y será la fecha indicada para que ya no se encuentre ninguna producción de Disney en el portal digital de televisión. Es por más decir que todas las producciones que saque Disney en el 2019 no estará disponibles en Netflix.



Disney también tiene preparado crear su propio servicio streaming para que todos sus fanáticos puedan acceder a todas sus producciones. La empresa aún no tiene el nombre para su nuevo servicio pero se anunciará en los próximo meses.



Representante de Netflix también manifestaron que se mantendrá una relación con Disney por el tema de Marvel TV. "seguiremos trabajando con Walt Disney Company en diversas áreas, incluyendo nuestro actual acuerdo con Marvel TV”. Aseguró uno de los representantes de Netflix a The Verge.