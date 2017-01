Donald Trump pone a Enrique Peña Nieto contra el "muro" que quiere construir y que México pague [VIDEO y FOTOS]

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que su par mexicano, Enrique Peña Nieto, debería cancelar su visita a Washington prevista para el 31 de enero si México se niega a pagar el muro que ordenó construir a lo largo de la frontera entre ambos países.



“Si México no quiere pagar por un muro que se necesita tanto, entonces será mejor cancelar la próxima reunión”, escribió Donald Trump hoy en su cuenta Twitter un día después de que a través de una orden ejecutiva ordenara la construcción del muro en la frontera sur de Estados Unidos.



Donald Trump insistió durante su campaña electoral en que México absorberá el costo de la obra pese a las reiteradas negativas de Enrique Peña Nieto, quien la noche del miércoles lamentó y reprobó la decisión de Estados Unidos de continuar con la construcción del muro.







“México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez: México no pagará ningún muro”, señaló Enrique Peña Nieto, quien antes del polémico ‘tuit’ de Donald Trump ya estaba sometido a una creciente presión a nivel local para que cancelara su viaje a Washington.



Hasta el momento se desconoce si la cumbre programada para el 31 de enero en Washington se llevará a cabo, aunque desde México llegan informaciones de que Enrique Peña Nieto evaluaba la posibilidad de cancelar su encuentro con Donald Trump.

