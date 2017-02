Donald Trump: Estados Unidos modifica requisito para renovar visa [VIDEO]

No tiene ni un mes en como presidente y Donald Trump ha empezado su mandato con una nueva política en materia de inmigración. Ya desde hace una semana Estados Unidos ha modificado un requisito para la renovación de la visa.



Ahora, para renovar una visa sin una entrevista de un agente del consulado norteamericano, el tiempo transcurrido entre la fecha de expiración y el día de renovación tiene un cambio de 48 a 12 meses. Este cambio es para visas de personas no migrantes como negocios o turismo.



Otro de los requisitos para no ser entrevista es que el solicitante no debe de haber sido arrestado, condenado por algún delito o deportado de los Estados Unidos. A esta lista se le agrega que no se le haya negado el ingreso al país del norte o que la persona haya tenido algún tipo de problema con Aduanas y la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.



El agente será el indicado para autorizar o negar la visa al solicitante. Otros de las preguntas que serán hechas son: Conocer el motivo del viaje, si se cuenta con los recursos económico y que se cuente con los con motivos más que suficientes para que el solicitante regrese a su país.