Donald Trump se peleó con reportero en plena conferencia de prensa [VIDEO]

Fiel a su estilo, Donald Trump protagonizó tensos momentos en su primera conferencia de prensa de este 2017 y a poco más de una semana de asumir la presidencia de Estados Unidos. Es que el ganador de las pasadas elecciones intentó callar a un reportero de la cadena CNN.

La presentación de Donald Trump terminó desembocando en este áspero instante luego de estar siendo interrogado por polémicos temas que lo han rodeado desde hace días como el descubrimiento de una interferencia de Rusia a favor de su candidatura y la revelación de que existiría material sobre ciertas perversiones que exigió a prostitutas durante un viaje a Moscú en 2013, revelado por BuzzFeed.

El corresponsal de CNN, Jim Acosta, intentaba preguntarle sobre la denuncia que Donald Trump calificó de falsa y que es "algo que haría e hizo la Alemania nazi". Ante la insistencia del hombre de prensa, el presidente electo perdió la paciencia e incluyó a CNN entre los medios que, según su opinión, lo han atacado con informaciones ajenas a la verdad.

"Tú no, tú no. Tu medio es terrible. Cállate, cállate. No seas maleducado. No te voy a dar el turno de pregunta. Ustedes solo lanzan noticias falsas", le dijo ofuscado a Donald Trump a Acosta, quien intentó replicar varias veces pese a la actitud del próximo mandatario.

En esta conferencia, Donald Trump también reiteró su controvertido plan de levantar un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Asimismo, indicó que realizaría una reforma al plan de salud dejado por la administración de Barack Obama y crear mayores puesto de trabajo como "Dios haya visto nunca".