Donald Trump: Su hotel vende ropa hecha en el exterior en semana 'Made in America' [FOTOS]

Remarcando parte del discurso que lo caracterizó durante su campaña presidencial, Donald Trump reiteró esta semana su intención de que Estados Unidos sea una nación basada en la industria manufacturera y en el consumo interno de estos productos. Sin embargo, en su faceta de empresario se muestra algo distinto.

Sam Stein de The Daily Beast hizo un curioso descubrimiento al pasearse por las instalaciones del Trump International Hotel Washington, D.C. Es que la mayoría de las prendas que se venden allí son fabricadas en diversos países... incluyendo el Perú.

Donald Trump reiteró sus mensajes nacionalista, que fueran dirigidas anteriormente a gran parte de sus votantes, durante la semana 'Made in America' para ayudar a promover la manufactura en Estados Unidos. No obstante, su hotel en la capital luce productos extranjeros de este tipo y no sólo provenientes del tercer mundo.

Por ejemplo, se pueden ver un babero hecho en Perú a un costo de 30 dólares. Igualmente, figuran gorras de golf con el nombre de Donald Trump hechas en Bangla Desh que se venden a 32 dólares. En la lista aparece también un pullover de 50 dólares, hecho en Pakistán.

Como se sabe, la industria textil de los países desarrollados ha visto un declive en los últimos años porque las marcas optan abrir fábricas en países en vías de desarrollo pro cuestión de costos de mano de obra. Sin embargo, este no sería el único motivo por el que el hotel de Donald Trump contradice parte de sus promesas, pues se puede ver que tiene su línea de aceites para el cuerpo fabricado en Canadá.