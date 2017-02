Ecuador eligen hoy a su nuevo presidente tras una década de Rafael Correa en el poder [VIDEO y FOTOS]

Las elecciones en Ecuador para elegir al sucesor del presidente Rafael Correa, con más de 10 años en el poder, iniciaron con normalidad. Cerca de 43.600 mesas electorales se abrieron hacia las 07H00 locales (12H00 GMT) del domingo para recibir el sufragio de 12,8 millones de ciudadanos que designarán a su nuevo gobernante para el período 2017-2021.



En el acto inaugural de los comicios, Rafael Correa destacó que "dejaré el gobierno con la íntima paz de haber hecho todo lo posible de servir a mi pueblo y a la patria grande, una verdadera democracia no se reduce a elecciones... pese a todo lo avanzado en esta década aún falta mucho por avanzar en la democracia real" al referirse a las oportunidades de desarrollo de los ciudadanos.



Poco más tarde, Rafael Correa votó en el norte de Quito, tras lo cual dijo a periodistas que el objetivo de la democracia y las elecciones "es unirnos como país, debe ser una fiesta de unidad, paz, alegría y positivismo, esta es la oportunidad del pueblo que en sus manos tiene su destino".







Rafael Correa gobernó a Ecuador al frente de lo que denominó Revolución Ciudadana, un proyecto político que se identifica con el socialismo del siglo 21. Está en el poder desde enero del 2006 y debe entregarlo en mayo a su sucesor.



"Ya me está agarrando la nostalgia" añadió Rafael Correa al comentar que se acerca el final de su gestión. Ha anunciado que tras ello se retirará a vivir a Bélgica, de donde es su esposa Anne Malherbe.



Los recintos electorales en Ecuador, instalados en instituciones educativas, comenzaron a recibir los sufragios de los ciudadanos que hacían fila ante las mesas, que deberán escoger entre ocho postulantes: el oficialista Lenin Moreno; el ex banquero de derecha Guillermo Lasso, la ex asambleísta de derecha, Cynthia Viteri; el ex alcalde de Quito, Paco Moncayo; Abdalá Bucaram, hijo del presidente homónimo; Patricio Zuquilanda; Washington Pesántez e Iván Espinel.



Pero eso no es todo, ya que además de elegir al reemplazante de Rafael Correa -quien por primera vez en una década no está en la papeleta electoral- Ecuador también deberá escoger vicepresidente, 137 asambleístas y responder una consulta popular para autorizar o rechazar que los funcionarios públicos tengan intereses en paraísos fiscales. (Con información de AP)

