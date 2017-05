Emmanuel Macron, nuevo presidente de Francia: Francois Hollande confirma fecha del traspaso de poderes [VIDEO]

El presidente de Francia, François Hollande, confirmó hoy que el traspaso de poderes con el mandatario electo, Emmanuel Macron, tendrá lugar el próximo domingo y aseguró que no se siente traicionado, aunque no lo considere un heredero.



“El domingo será el traspaso de poderes, el día en el que le transmitiré lo que considero que es esencial. Luego será investido y se convertirá en presidente de la República”, dijo François Hollande a la televisión pública ‘France 2’.



El presidente de Francia hizo esas declaraciones tras encabezar la ceremonia de recuerdo del final de la II Guerra Mundial en el Arco del Triunfo de París, a la que invitó a Emmanuel Macron, al igual que cinco años antes él mismo fue invitado a ese acto por su antecesor, Nicolas Sarkozy.



Hollande afirmó que no considera que Macron sea su heredero político, aunque reconoció que han compartido trabajo en los últimos años. “Estuvo a mi lado cuando yo era candidato, luego cuando fui presidente, posteriormente fue ministro de mi Gobierno", indicó.



El saliente presidente de Francia explicó que no considera una traición el abandono de Emmanuel Macron del Ejecutivo en 2016 para lanzar un movimiento político destinado a llevarle al Elíseo.



Francois Hollande y Emmanuel Macron juntos en ceremonia

“Se emancipó y quiso presentar un proyecto a los franceses (...) Hizo lo que pensaba que tenía que hacer, primero a mi lado y luego él solo. Ahora le han elegido los franceses y mi deseo es que tenga éxito”, subrayó.



El saliente presidente de Francia informó de que está disponible para ayudarle: "Sabe que si necesita una información, un consejo, una experiencia se dirigirá a mi libremente, siempre estaré a su lado". (Con información de EFE)

