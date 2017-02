Escolar reclama a Nicolás Maduro que sus compañeros “se desmayan de hambre” y él les dice que salgan a protestar [VIDEO]

Venezuela atraviesa por una de sus crisis más alarmantes de su historia y una escolar llamada Dulvi Tabarquino no dudó en encarar al mismo presidente Nicolás Maduro para lograr que este haga algo al respecto.



Cuando Nicolás Maduro mencionó el nombre de la estudiante de tan solo 16 años durante su programa dominical jamás imaginó que lo que iba a recibir sería un fuerte reclamo de su parte para solucionar los problemas que enfrenta su colegio.



“Tenemos problemas con la infraestructura, nos han robado muchas veces, ahorita no tenemos portón”, comenzó su dura queja la joven portavoz estudiantil del Liceo Benito Canónico de Guarenas al presidente de Venezuela.







Dulvi Tabarquino también aseguró que su escuela necesita que el servicio de comedor que le fue suspendido hace dos años sea restituido, ya que –según dijo– son alrededor de 450 estudiantes que no tiene “desayuno ni almuerzo”.



“Hemos hecho las solicitudes pero no hemos tenido respuesta”, denunció la adolescente, que dijo que muchos de sus compañeros de clase y de otros salones de su escuela “se han desmayado de hambre”.



Ante este duro reclamo, Nicolás Maduro no tuvo mejor idea que instar a los estudiantes del mencionado liceo “a salir a la calle” para hacer sentir su palabra y “conquistar sus derechos”, al tiempo que ordenó a uno de sus viceministros a encargarse del caso.





