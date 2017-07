Esposos con cáncer terminal hacen colecta antes de morir para el cuidado de sus tres hijitos

Las decisiones de los padres giran en torno al bienestar a de los hijos. Los padres se preocupan por que no le falte ni alimento ni salud ni educación a sus hijos, sobre todo, cuando estos aún son pequeños. No estar al lado de ellos por varias horas se convierte en una gran preocupación y empeora al saber que ya no estarán nunca más al lado de ellos. Eso es lo que sienten Karen y Ed Stewart, unos padres con cáncer terminal que viven en Irlanda.

A Karen Stewart (36 años) le diagnosticaron neuroblastoma cuando tenía 18 años y logró vencerlo vencer este cáncer. Sin embargo, 14 años después, volvió a aparecer. Una vez más fue curado… hasta que volvió a aparecer más avanzado y sin posibilidad a ser curado, pero sí tratado.

En la familia Stewart, la situación empeoró. Ed, el padre, acudió al médico debido a unos dolores continuos en el estómago. La asistencia médica pública se tardó en llegar, así que decidió atenderse en una privada, en donde le diagnosticaron cáncer de páncreas terminal.

Karen y Ed Stewart (Foto: Facebook) Karen y Ed Stewart (Foto: Facebook)

Amigos de Karen y Ed Stewart decidieron realizar una colecta pública con la finalidad de recaudar 5000 euros y prolongar hasta lo posible la vida de los padres que padecen cáncer para que puedan estar junto a sus hijos. La colecta web llegó hasta los 22 mil euros y será destinado a los tres niños de 10, 6 y 4 años.

Karen ha aconsejado a las personas visitar al médico. “Si tienes un dolor, sobre todo si lo tienes durante semanas, acude a buscar consejo médico. Si no recibes el alivio de inmediato por la sanidad pública, acude a la privada y recibe los resultados ese mismo día, así es como mi marido se enteró", mencionó.

Hijos de Karen y Ed Stewart Hijos de Karen y Ed Stewart



