Estados Unidos: Alumna hispana recibe diploma que la califica de futura terrorista [VIDEO]

¿Qué tenía en la cabeza? Es la pregunta que millones de personas le harían a la maestra que le otorgó el diploma más insólito del mundo a una niña de 13 años. “Con más probabilidades de convertirse en terrorista” (Most likely to become a terrorist) el título de la diploma que recibió Lizeth Villanueva (13).



Una ceremonia de reconocimientos ficticios se llevó tuvo lugar en un pueblo cercano a Houston, Estados Unidos. Todo estaba bien hasta que se entregaron las diplomas con título ficticios. Lizeth Villanueva recibió su diploma y la llevó a casa.



Su familia vio la diploma y se dio con la sorpresa. El título ficticio decía “Con más probabilidades de convertirse en terrorista” (Most likely to become a terrorist). La familia reclamó sobre el tema y la profesora solo pidió disculpas por el caso.



El caso se volvió viral y Ena Hernandez, madre de Lizeth Villanueva, contó todos los detalles del incidente en una entrevista para la cadena de televisión KHOU-TV en Houston. La pequeña contó que varios profesores se reían durante la entrega de diplomas.



Maestra sin corazón. La pequeña contó que la maestra dijo que algunos podrían enojarse pero que no le importaba sus sentimientos. Se estaba riendo de ello (la entrega de diplomas)”, dijo la alumna.



La directora del plantel educativo pidió disculpas por el hecho pero la pequeña aún no regresa a clases. Solo se sabe que la maestra no fue despedida y todos manifiestan que se trataba de una broma.

