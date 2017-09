Estados Unidos: Niño de ocho años fue colgado de un árbol por adolescentes racistas

El racismo en Estados Unidos alcanza cifras cada vez más alarmantes. Y es que desde que Donald Trump ganó las elecciones presidenciales, numerosos grupos antimigrantes y en contra de los afroamericanos han salido a dar la cara en el país del Tío Sam.

Y por supuesto, las agresiones y crímenes racistas son pan de cada día en Estados Unidos. Así se pudo evidenciar recientemente en Claremont, New Hampshire, donde una familia clama justicia por su hijo de ocho años.

El niño fue colgado de un árbol por un grupo de adolescentes que casi le doblaban la edad. Por suerte, pudo sobrevivir pero ya que los agresores son menores de edad, sus identidades están siendo protegidas por las leyes de privacidad de Estados Unidos.

Cabe indicar que un informe del censo del 2010, consignado por The Root, afirma que New Hampshire tiene 13 mil residentes donde el 96% es blanco, 0.6% es afroamericano y 1.8% es bicarrial. Precisamente el menor agredido es birracial, por lo que su familia cree que se trató de una agresión motivada por el racismo.

Lorrie Slattery, la abuela de la víctima, dijo a Valley News que el pasado 28 de agosto, alrededor de las 5:00 pm, unos adolescentes comenzaron a fastidiar a su nieto con insultos racistas. Asimismo afirmó que le lanzaron palos y rocas en las piernas.

Enseguida los agresores se subieron a una mesa de picnic y cogieron una cuerda que posteriormente enredaron en el cuello del menor. Finalmente, uno de los chicos lo empujó de la mesa y lo colgó. Tuvo que intentar liberarse unas 3 o 4 veces antes de tener éxito.

Facebook de Cassandra Merlin Facebook de Cassandra Merlin Facebook de Cassandra Merlin

El pequeño de ocho años fue llevado al hospital donde un especialista en maltrato infantil lo entrevistó. Cassandra Merlin, la madre del menor, utilizó su cuenta de Facebook para mostrar su indignación frente a los crímenes por racismo.

‘Mi hijo está siendo trasladado a Dartmouth después de que un niño de 14 años decidiera colgarlo de un árbol. No me importa si fue un accidente o no. Mi hijo casi murió por culpa de unos niños pequeños’, dijo la mujer.

Y es que la policía le dijo que no había nada que hacer ya que los adolescentes afirmaron que se trató de un accidente. ‘Si hubiera sido un accidente, esos muchachos no lo hubieran dejado allí colgado. Creo que fue intencional’, reclamó la madre.

