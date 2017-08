Ex actriz porno no tuvo sexo hasta su matrimonio para mantenerse pura [VIDEO y FOTOS]

¡En los caminos del Señor! Brittni De La Mora dejó el mundo de la pornografía por seguir los caminos de Cristo. La decisión de La Mora va mucho más lejos y decidió no tener relaciones sexuales hasta el día de su matrimonio.



Es sabido que la biblia menciona que los fornicadores ni los adulteros no entrarán en el Reino de los Cielos y la ex actriz porno cree en ello. Brittni De La Mora dejó de tener relaciones sexuales y también anima a todas las mujeres que purifiquen su corazón en Cristo.



Brittni de la Mora era conocida en el mundo del porno como Jenna Presley (Sí, ahora ya sabes de quién hablamos) y fue una de las actriz porno más requeridas por las productoras de la industria porno en el mundo.



Brittni de la Mora ganaba mucho dinero en la industria porno y ganó 12 veces el premio a mejor actriz porno. Todo indica que la ex actriz porno se cansó de este mundo y logró encontrar la paz que tanto busca bajo la sombra de Dios.



Brittni De La Mora, ex actriz porno convertida al cristianismo, dejó el sexo hasta el día de su matrimonio.

Los caminos de Cristo



Brittni de la Mora tiene 375 películas porno en su pasado pero ese no es problema para Dios. La ex actriz porno comenzó a frecuentar la Iglesia Cornerstone en San Diego y logró encontrar lo que tanto buscaba. "Sí, sé que fueron muchos. Cuando fui a la iglesia yo estaba quebrada y había llegado al fondo del pozo", cuenta Brittni de la Mora en su blog personal.





"Yo estaba tan perdida en la vida, no tenía a dónde mirar, sólo hacia arriba. Sabía que mi camino en la vida no era trabajar con eso. "Me quedé casi 26 años soltera, quebrada y deprimida", sentencia la ex actriz porno.



Brittni de la Mora dejó la vida de pecado y decidió entregar su corazón a Jesús y ahora es mucho más feliz. "Comencé a leer la Biblia y aprendí una nueva manera de vivir. Yo sabía que Dios me había dado una segunda oportunidad y yo quería hacer todo para hacer bien esta vez ", dice la ex actriz porno.



De la Mora ahora tiene el deseo que todas las mujeres puedan experimentar el amor de Cristo en toda su magnitud y que Dios puede perdonar y cambiar a cualquier persona. "Yo pensaba: 'Si una ex estrella porno puede esperar para tener sexo sólo en la boda, cualquiera consigue', cuenta Brittni.