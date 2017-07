¡Madre solo hay una! Facebook es uno de los medios de comunicación más comunes que una persona puede tener en la actualidad. Miles de personas usan su cuenta personal para publicar lo que desean. Pero existe un pequeño grupo de personas que usa su red privada para trolear a miles de personas y buscar un poco de fama fortuita.



Enedina Vance tuvo la genial idea de publicar fotografía en Facebook de su peque hija de 6 meses con un piercing en la mejilla izquierda. La imagen fue alterada digitalmente con Photoshop y el resto ya es historia conocida.



Miles de personas comenzaron a criticar a Enedina Vance en Facebook y otro grupo de personas amenazó de muerte a la madre bromista que solo buscaba realizar un experimento social que no le estaba saliendo muy bien que digamos.





La indignación de los usuarios de Facebook se debía a la fotografía de la pequeña perforada y la serie de textos que la madre colocó en la red social. "¡Solo sé que le va a encantar! Me lo agradecerá cuando sea mayor", escribió Enedina Vance.



"Soy la madre, ella es mi hija, yo haré lo que deseo. Yo decido por ella hasta que tenga 18 años, ya lo hice, soy su dueña. No necesito el permiso de nadie. Creo que es mejor, más linda y yo la prefiero con el hoyuelo perforado", escribió la madre en Facebook.



Los insultos y amenazas no pararon y la madre tuvo que realizar otro post en Facebook explicando todo sobre el caso y que solo se trataba de un experimento social. Enedina Vance manifestó que solo quería ver cómo respondían las personas ante tamaña ocurrencia y resaltó que todos los padres deben de cuidar a su hijos y darles todo su amor. ¡Vaya manera de llamar la atención!