Facebook: Pitbull aceptó ser adoptado solo si lo llevaban junto a su amigo... un chihuahua [VIDEO y FOTOS]

¡Lección de la vida! El mundo siempre enseña que las personas deben de ser individualistas y lo más importante es escalar y salir adelante sin mirar a los demás. Esta ley no se aplica en todo el reino animal. El caso de estas mascotas es realmente admirable e insólito.



¡2x1! Buen bien día quieres adoptar una mascota y te vas con dos a la casa. Este es el caso de Merill, un tierno pitbull que puso como condición ser adoptado solo si se lo llevaban junto con taco, su amigo chihuahua.



Merill es una pitbull de 3 años que cuando llegó al albergue estaba muy enferma, en pésimas condiciones, incluso tuvo que ser operada para salvarle la vida. Taco llegó al refugio de animales al poco tiempo y se "encargó" de cuidarla y ver que no le faltara nada.



La decisión estaba tomada y la familia adoptiva sabía muy bien que no podía separar a los canes y optaron por llevarse a los dos. Como se puede ver en las fotos, la pareja de perros duermes juntos, comen juntos y hacen todo juntos.



Estas mascotas cuentan con su propia página de Facebook donde suben todas su aventuras. No cabe duda que estos animales muestran que el amor no tienen límites.