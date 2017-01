Florencia Peña encabeza lista de PornHub por esta razón [FOTOS Y VIDEOS]

La actriz argentina Florencia Peña recordada por su participación en "Poné a Francella" encabeza la lista de las pornstar más buscadas por argentinos en la web PornHub. Lo curioso es que ella no ejerce en la industria pornográfica.



La actriz Florencia Peña encabeza esta lista por un lamentable suceso en su vida, la filtración de un video íntimo en 2012 y más recientemente en 2015.



La primera parte del video intímo se filtró en diciembre del 2012. Florencia Peña, en ese tiempo confesó que fue víctima de los hackers, quienes ingresaron a su computadora y se apoderaron de las imágenes que tenían alto contenido sexual.



La actriz Florencia Peña no se ha pronunciado acerca de esta lista, pero sí sobre los acosos que recibe tras la filtración de sus videos íntimos. “Me parece terrible, un horror que se venda en la calle. Con la justicia estamos muy a full para que finalmente los que hacen estas cosas paguen. El daño es enorme, no va a terminar nunca”.



La actriz Florencia Peña confesó que acostumbra a grabarse en la intimidad pues es algo que le agrada hacer con sus parejas, pero no podía creer que la gente fuera tan inescrupulosa.



Florencia Peña es recordada en nuestro país porque fue artista principal de ‘Poné a Francella’, cuyo programa fue transmitido en nuestro país hace unos años atrás. La gaucha deleitaba a los peruanos con el sketch de Sambucetti