Francia: Expertos en sida se reúnen en París para informar sobre nuevos avances [VIDEO y FOTOS]

Han pasado más de 30 años desde la aparición del virus del VIH y los expertos en salud no han logrado tener un solución al tema. Actualmente, los científicos buscan maneras de mantener el virus dormido el mayor tiempo posible, limitar los efectos secundarios y mejorar los métodos para prevenir la infección.



"Erradicar completamente el virus del cuerpo de un enfermo es algo muy difícil, incluso imposible", estima Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID)



"Por lo tanto, nos estamos enfocando más en la remisión sin antirretrovirales", explicó este especialista del sida en reciente entrevista.



La nueva palabra en boca de todos es la "remisión funcional".

A diferencia de una cura tradicional, donde el virus es erradicado, el paciente sigue teniendo el VIH en su organismo. Pero el virus estaría tan debilitado que no puede reproducirse ni transmitirse a otra persona durante un tiempo largo, sin necesidad de tomar medicamentos a diario.



Costos de tratamiento



En los países más pobres el tratamiento puede costar hasta 1.160 de dólares. Cuando los medicamentos de base se vuelven más resistentes, algo cada vez más común.



"No podemos permitirnos seguir financiando una epidemia de esta proporción", advierte Linda-Gail Bekker, investigadora del Desmond Tutu HIV Centre, en Sudáfrica, y presidenta de la Sociedad Internacional del Sida.