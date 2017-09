Frida, la tierna perrita que salva vidas tras terremoto en México [VIDEO y FOTOS]

¡México lindo! Frida es una tierna perrita mexicana que acaba de salvar a 12 personas del último sismo 8,4 grados que se vivió en Juchitán, Oaxaca, México el pasado 7 de septiembre.



Frida forma parte del equipo de “binomios caninos” que adiestra la Sección Canina del Cuartel General del Alto Mando de la Semar, y el ente encargado de la distribución, control y confianza de estos ejemplares, es la Oficialía Mayor.



El encargado de la Sección Canina de la ciudad de México y capitán de fragata, Israel Monterde Cervantes, manifestó que la dependencia tiene 20 binomios, pero a nivel nacional son más de 300 distribuidos por todo el país para brindar ayuda a los más necesitados.



Frida, una heroína de cuatro patas 🐾🌹 miembro de @SEMAR_mx .🇲🇽🇲🇽🐾🌹



Amemos y cuidemos a los animales como se merecen.



Amemos y cuidemos a los animales como se merecen.

Evolucionemos.

Frida fue entrenada entre 12 a 14 meses, durante dos a cuatro horas diarias para poder brindar su ayuda a los que más lo necesitan a la hora de un desastre natural. También se tiene muy en cuenta la disposición y el temperamento de la mascota para no fatigarlo.



En imágenes se puede ver a Frida dando su ayuda en pleno terremoto. El can luce un visor para poder proteger sus ojos el humo y el polvo que se general. También llega una especie de botas que le ayuda a poder caminar con mayor facilidad y proteger sus patas de cualquier objeto cortante.



Frida ya encontró 40 cuerpos sin vida y 12 sobrevivientes. El can tiene el título: "especialista en búsqueda de personas extraviadas" con experiencia en países como Ecuador, Haití y Honduras.